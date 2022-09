Unfall auf B313 in Großbettlingen

1 Der Motorradfahrer streifte mit seinem Bike an einem Auto entlang und stürzte auf die Straße. Foto: SDMG/SDMG

Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer am Freitagmorgen auf der B313 bei Großbettlingen (Kreis Esslingen) zugezogen. Ein Hubschrauber brachte den 57-jährigen Biker in eine Klinik.















Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße zwischen Grafenberg (Kreis Reutlingen) und Nürtingen ist am Freitagmorgen ein 57-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Biker wollte Auto überholen

Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann gegen 8.40 Uhr auf seiner Maschine in Richtung Nürtingen auf Höhe von Großbettlingen zum Überholen eines Autos angesetzt. Dabei übersah er den entgegenkommenden Wagen eines 29-Jährigen. Der Motorradfahrer streifte mit seinem Bike an dem Auto entlang, stürzte auf die Straße und blieb nach mehr als 40 Metern am rechten Fahrbahnrand liegen.

Bundesstraße zeitweise voll gesperrt

Er wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf rund 8500 Euro geschätzt. Die Bundesstraße 313 war der Polizei zufolge bis kurz vor 12.30 Uhr voll gesperrt.