5 Der Fahrer hatte die Kontrolle über seinen Mercedes verloren. Foto: SDMG

Ein 32-Jähriger verliert auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und schanzt auf den betonierten Fahrstreifentrenner der B313. Der Unfall zieht einen langen Stau nach sich.

Nürtingen - Zu einem heftigen Unfall ist es am Samstagabend auf der Bundesstraße 313 bei Nürtingen (Kreis Esslingen) gekommen. Dabei wurde ein 32-jähriger Mercedes-Fahrer leicht verletzt.

Wie die Polizei berichtet, war der 32-Jährige mit seinem Mercedes gegen 18 Uhr auf der B313 in Fahrtrichtung Wendlingen unterwegs und musste an der Einmündung der Oberensinger Straße zunächst an der roten Ampel anhalten. Als es grün wurde, beschleunigte der Mercedes-Fahrer auf der nassen Fahrbahn zu stark, sodass das Heck des Autos ausbrach.

Sperrung der B313 sorgt für langen Stau

Daraufhin schanzte er auf den Grünstreifen, der die beiden Fahrtrichtungen der Bundesstraße voneinander trennt. Dort kam er nach einigen Metern zum Stehen.

Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Der Schaden an der Fahrstreifentrennung wird auf 7500 Euro geschätzt. Da an dem Mercedes Betriebsstoffe ausliefen, war die Feuerwehr Nürtingen im Einsatz, um diese abzubinden.

Die B313 musste während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten teilweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Hierbei kam es insbesondere in Fahrtrichtung Nürtingen zu einem längeren Stau.