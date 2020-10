OB-Wahl in Stuttgart Das verdient der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt

Der Wahlkampf um den Posten des Stuttgarter Oberbürgermeisters ist in vollem Gange. Spätestens am 29. November klärt sich, wer Nachfolger von Fritz Kuhn wird. Aber was verdient man eigentlich in diesem Amt?