Ein 20-jähriger Autofahrer ist auf der B28 bei Metzingen unterwegs, als er offenbar einen liegengebliebenen Lastwagen übersieht und mit diesem kollidiert. Für den 18-jährigen Beifahrer kommt jede Hilfe zu spät.









Ein 18-jähriger Beifahrer ist am Donnerstagabend bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B28 bei Metzingen (Kreis Reutlingen) ums Leben gekommen.

Wie die Polizei berichtet, war ein 20-Jähriger Mini Cooper-Fahrer gegen 21.30 Uhr auf der B28 von Reutlingen kommend in Fahrtrichtung Bad Urach unterwegs. An der Abfahrt der Bundesstraße in Richtung Eningen übersah der 20-Jährige offenbar einen dort auf dem Verzögerungsstreifen mit einer Panne stehenden Lkw und fuhr auf diesen auf. Bei dem Unfall wurde der 18-jährige Beifahrer im Mini Cooper eingeklemmt und erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den Fahrer aus seinem Auto. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des Lastwagens und sein Beifahrer erlitten einen Schock und mussten ärztlich betreut werden.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt. Die Feuerwehr Metzingen war mit fünf Fahrzeugen, die Feuerwehr Reutlingen mit drei Fahrzeugen an der Unfallstelle. Vom Rettungsdienst befanden sich vier Rettungsfahrzeuge, zwei Notärzte und ein organisatorischer Leiter im Einsatz. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf circa 25.000 Euro geschätzt.