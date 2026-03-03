Unfall auf B27: Porsche GT4 stürzt von Autotransporter auf Audi – 230.000 Euro Schaden

Auf der B27 bei Zuffenhausen kommt es am Dienstagabend zu einem folgenschweren Unfall. Ein Porsche GT4 fällt von einem Autotransporter. Der Schaden ist hoch.
Ein alkoholisierter Audi-Fahrer hat am Dienstagabend auf der B27 einen Unfall mit hohem Sachschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war der 38-Jährige gegen 20.30 Uhr von der Autobahn A81 kommend in Richtung Zuffenhausen unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Zuffenhausen-Nord touchierte er einen neben ihm fahrenden Mercedes eines 48-Jährigen.