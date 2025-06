Unfall auf B27 in Ludwigsburg: Streifenwagen im Einsatz kollidiert mit Ford – zwei Verletzte

1 Der Streifenwagen im Einsatz kollidierte auf der B27 bei Ludwigsburg mit einem Ford. (Symbolbild) Foto: dpa

Der 27-jährige Fahrer eines Streifenwagens im Einsatz will in Ludwigsburg auf die A81 abbiegen, dabei kommt es zur Kollision mit dem Ford einer 59-Jährigen. Was bekannt ist.











Link kopiert



Ein Streifenwagen auf Einsatzfahrt ist am Montagabend auf der Bundesstraße 27 in Ludwigsburg im Bereich der Autobahnauffahrt zur A81 in Richtung Stuttgart mit dem Ford einer 59-Jährigen zusammengestoßen. Die 59-Jährige sowie eine 23 Jahre alte Polizistin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 45 000 Euro.