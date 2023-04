5 Der Unfall ereignete sich auf der B27 bei Tamm. Foto: 7aktuell.de/ CV/7aktuell.de | CV

Bei einem Unfall auf der B27 bei Tamm (Kreis Ludwigsburg) ist am Montagnachmittag Sachschaden in Höhe von rund 70.000 Euro entstanden. Die Bundesstraße musste in diesem Bereich kurzzeitig voll gesperrt werden.

Wie die Polizei meldet, war ein 42-jähriger Mazda-Fahrer gegen 16.50 Uhr auf der B27 in Fahrtrichtung Bietigheim-Bissingen auf der linken Spur unterwegs, als er zwischen der Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord und dem Ortseingang Bietigheim-Bissingen nach links von der Fahrbahn abkam und in die Mittelleitplanke krachte. Daraufhin wurde der Mazda abgewiesen und prallte gegen den Fiat Ducato eines 39-Jährigen.

Der Fahrer des Mazda wurde zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert, er blieb laut Polizei ebenso wie der Fiat-Fahrer unverletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt. Im Feierabendverkehr kam es zu Behinderungen. Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst auch die Straßenmeisterei Ludwigsburg sowie drei Streifen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg.