Unfall auf B27 bei Aichtal Schwerverletzter nach Nebel-Karambolage außer Lebensgefahr

Von red/dpa 03. Januar 2019 - 13:30 Uhr

Ein Opfer des Unfalls auf der B27 bei Aichtal in der Silvesternacht schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Bei dem Unglück verloren zwei Menschen ihr Leben.





Aichtal - Der bei einem Nebelunfall auf der B27 nahe Aichtal (Kreis Esslingen) sehr schwer verletzte junge Mann ist außer Lebensgefahr. Der 27-Jährige, der bei dem Unglück in der Silvesternacht ein Bein verloren hatte, sei über den Berg, teilte die Polizei Reutlingen am Donnerstag mit. Ein 39 Jahre alter Vater und sein zehnjähriger Sohn waren bei dem Unfall mit mehreren Fahrzeugen ums Leben gekommen, die Mutter und zwei weitere Kinder des Paares wurden ebenfalls verletzt, eines davon schwer. Insgesamt erlitten 15 Menschen Verletzungen.

Gegen die mutmaßliche Unfallverursacherin wird wegen nicht angepasster Geschwindigkeit sowie Tötung und Verletzung von Menschen ermittelt. Die 21 Jahre alte Autofahrerin war mit hoher Geschwindigkeit durch die Unfallstelle gefahren.

In den Unfall waren sechs Fahrzeuge verwickelt: Zunächst war der 39-Jährige bei schlechter Sicht auf ein anderes Auto aufgefahren und dann krachte ein weiterer Wagen in die Unfallstelle. Zwei andere Autofahrer hielten wegen des Unfalls auf der Fahrbahn an. Mehrere Menschen standen damit auf der Straße, als die 21-Jährige zu spät das Geschehen erkannte und fast ungebremst durch die Unfallstelle fuhr.