In Pannenfahrzeug gekracht – Stauchaos in Richtung Stuttgart

4 Der Unfall ereignete sich auf der B10 bei Zuffenhausen. Foto: Andreas Rosar

Ein schwerer Unfall auf der B10 bei Zuffenhausen sorgt momentan für massive Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Stuttgart. Ein Auto ist in ein Pannenfahrzeug gekracht.

Stuttgart-Zuffenhausen - Ein Unfall auf der B10 in Stuttgart-Zuffenhausen hat am Freitagvormittag für erhebliche Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Stuttgart gesorgt. Stand 11.45 Uhr löst sich der Stau langsam auf, es ist trotzdem noch mit Verzögerungen im Verkehr zu rechnen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei blieb gegen 10.30 Uhr ein Fahrzeug auf der B10 auf Höhe der Ausfahrt Stammheim/Zuffenhausen mit einer Panne liegen. Ein nachfolgendes Auto krachte in das Pannenfahrzeug. Neben der Polizei befindet sich auch ein Rettungswagen am Unfallort.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge kam es zu starken Verkehrsbehinderungen. Nähere Informationen zum Unfallhergang oder zu etwaigen Verletzten gibt es noch nicht.

