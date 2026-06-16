Unfall auf B10 bei Stuttgart-Ost: Motorradfahrer übersieht Streifenwagen an Unfallstelle – verletzt in Klinik

1 Der Motorradfahrer war mit einem Streifenwagen kollidiert, der eine Unfallstelle absicherte. (Symbolfoto) Foto: Stefan Puchner/dpa

Ein 52-jähriger Motorradfahrer ist am Montagabend auf der B10 gegen einen Streifenwagen geprallt, der eine Unfallstelle sicherte. Der Mann wurde dabei verletzt.











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﻿Ein 52-Jähriger ist am Montagabend auf der B10 mit seinem Motorrad gegen einen Streifenwagen gefahren. Der Motorradfahrer stürzte und wurde verletzt. Der Mann fuhr den Angaben der Polizei zufolge gegen 19 Uhr mit seinem Leichtkraftrad der Marke Piaggio auf der B10 in Richtung Esslingen und befand sich zunächst auf dem rechten Fahrstreifen.