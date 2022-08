1 Nach einem Unfall auf der B10 bei Korntal-Münchingen werden zwei Menschen ins Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/Andreas Gebert

Bei einem Unfall am Freitag auf der B 10 auf Höhe des Parkplatzes Kaiserstein werden zwei Personen leicht verletzt. Ein Fahrer hatte am Stauende einen Mercedes übersehen.















Zwei leicht verletzte Personen und ein Schaden von insgesamt rund 25 000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 10 bei Korntal-Münchingen. Wie die Polizei berichtet, passierte der Unfall mit insgesamt drei Fahrzeugen gegen 15.50 Uhr in Höhe des Parkplatzes Kaiserstein.

Aufprall mit großer Wucht

Der 56 Jahre alte Fahrer eines Opel fuhr laut der Polizei in Richtung Stuttgart, übersah die Mercedes G-Klasse einer 49-Jährigen am Stauende – und krachte gegen das Auto. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass die G-Klasse auf die Mercedes E-Klasse davor geschoben wurde. Darin saß ein 53-Jähriger. Der kam unverletzt davon, nicht so der 35 Jahre alte Beifahrer im Opel und die Fahrerin der G-Klasse. Beide kamen in umliegende Krankenhäuser, wo sie untersucht wurden. Der Opel wurde abgeschleppt.