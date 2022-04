5 Der Unfall ereignete sich auf der B10 bei Göppingen. Foto: SDMG/SDMG / Woelfl

Ein VW-Fahrer ist am Dienstagmittag auf der B10 in Göppingen unterwegs, als ihm offenbar übel wird. Er verliert die Kontrolle über das Auto und gerät in einen Baustellenbereich – mit fatalen Folgen.















Ein Arbeiter ist am Dienstagmittag im Bereich einer Baustelle auf der B10 in Göppingen von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der Verursacher schanzte danach mit seinem VW noch über eine Schutzplanke.

Wie die Polizei berichtet, ist auf der B10 auf Höhe Faurndau zurzeit eine Baustelle eingerichtet. Zur Mittagszeit war der VW-Fahrer auf der Bundesstraße in Richtung Ulm unterwegs. Im Verlauf der Baustelle sei dem Fahrer übel geworden, berichtete er später der Polizei. Deshalb habe er die Kontrolle über seinen VW verloren und sei in die Baustelle geraten. Dort habe das Auto den Arbeiter erfasst und schwer verletzt. Der Wagen sei anschließend über die Schutzplanke in der Mitte der B10 geschanzt und quer auf der Fahrbahn in Richtung Stuttgart zum Stehen gekommen.

Die B10 musste komplett gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte. Nach der Bergung des VW gegen 15.30 Uhr konnte die Fahrbahn gegen 15.30 Uhr wieder freigegeben werden. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den verletzten Arbeiter und den Autofahrer. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.