Unfall auf B 297 bei Nürtingen: Schwerer Zusammenstoß – Bundesstraße gesperrt

1 Die Bundesstraße musste nach dem Zusammenstoß mehrere Stunden gesperrt bleiben. Foto: SDMG/ / Kern

Am Montagmorgen ist auf der B 297 bei Nürtingen (Kreis Esslingen) ein Transporter in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lastwagen kollidiert. Weitere Informationen folgen.











Die B 297 ist am Montag nach einem schweren Unfall gesperrt. Nach ersten Informationen der Polizei war ein Transporter aus unklaren Gründen gegen 9.45 Uhr in den Gegenverkehr geraten. Dort war er mit einem Lastwagen kollidiert. Die Bundesstraße musste nach dem Unfall gesperrt werden, auch am Mittag (Stand 13.45 Uhr) war die Straße noch nicht wieder freigegeben. Weitere Informationen folgen.