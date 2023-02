1 Beim Auffahrunfall wurde der Porsche erheblich beschädigt. Foto: 7aktuell.de//Simon Adomat

Am Dienstagmorgen fährt eine Frau in einem Porsche auf der Bundesstraße 29 und übersieht einen Lastwagen. Es kommt zum Unfall mit erheblichem Sachschaden.









Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 29 wurden am Dienstag zwei Personen leicht verletzt. Laut dem Polizeibericht war eine 61-jährige Porsche-Fahrerin gegen 4.15 Uhr in Richtung Stuttgart unterwegs. Kurz hinter der Anschlussstelle Geradstetten fuhr sie aus unbekannten Gründen auf einen vorausfahrenden Lastwagen auf. Dabei entstand Schaden in Höhe von etwa 30 000 Euro. Während der Unfallaufnahme beziehungsweise bis zur Bergung des Fahrzeugs war die B 29 in Richtung Stuttgart zeitweise gesperrt.