Unfall auf Autobahn bei Stuttgart: Mehrere Fahrzeuge in Kollision verwickelt – A8 zeitweise voll gesperrt

1 Auf der A8 bei Stuttgart gab es einen Unfall. Foto: dpa/Stefan Puchner

Bei einem Unfall auf der A8 bei Stuttgart kollidieren mehrere Fahrzeuge miteinander kollidiert, eine Person wird verletzt. Zeitweise ist die Autobahn voll gesperrt.











Ein Unfall auf der A8 bei Stuttgart hat am Freitagmorgen dazu geführt, dass die Autobahn zeitweise voll gesperrt war. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung München kurz vor dem Echterdinger Ei, also in der Nähe der Anschlussstelle Stuttgart-Degerloch, sagte ein Polizeisprecher gegenüber unserer Zeitung. Der Notruf sei um 9.41 Uhr eingegangen.