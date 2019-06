Gehaltscheck Stuttgart Was verdient ein Bademeister im Schwimmbad?

Die Freibadsaison ist gestartet – doch es fehlen die Chefs am Beckenrand. Rettungsschwimmerin Lilli Büchle aus Stuttgart verrät uns, warum sie Bademeisterin werden will, was ihren Job ausmacht und was auf ihrem Gehaltszettel steht.