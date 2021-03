1 Der Unfall ereignete sich auf der A81 bei Ludwigsburg. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Am Mittwochmittag kommt es auf der A81 im Kreis Ludwigsburg zu einem schweren Unfall, bei dem eine Person in einem Sprinter eingeklemmt wird. Die Autobahn ist derzeit in Richtung Heilbronn voll gesperrt.

Mundelsheim - Nach einem schweren Unfall zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Mundelsheim (Kreis Ludwigsburg) ist die A81 in Fahrtrichtung Heilbronn derzeit voll gesperrt. (Stand: 12.30 Uhr)

Wie die Polizei in einer ersten Meldung mitteilt, war der Fahrer eines Sprinters gegen 11.30 Uhr auf der A81 in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs, als er offenbar ein Staunende übersah. Es kam zu einer Kollision, an der ersten Erkenntnissen zufolge drei Fahrzeuge beteiligt waren. Im Sprinter wurde eine Person eingeklemmt, die nun befreit werden muss.

Für die Rettungsmaßnahmen, an denen auch ein Rettungshubschrauber beteiligt ist, sowie die Bergung der Fahrzeuge und die Unfallaufnahme musste die A81 in diesem Bereich voll gesperrt werden. Nähere Informationen zum Schweregrad der Verletzungen und zum Unfallhergang liegen noch nicht vor.