1 Der 67-Jährige hatte die Kontrolle über seinen Lamborghini verloren. (Symbolbild) Foto: imago/Revierfoto/imago stock&people

Ein 67-Jähriger ist mit seinem Lamborghini am Dienstag auf der A81 im Kreis Heilbronn unterwegs, als er aufgrund von Starkregen die Kontrolle über den Sportwagen verliert und im Grünstreifen landet. Obwohl das Auto fahrbereit bleibt, entsteht ein hoher Schaden.

A81 bei Widdern - Ein 67 Jahre alter Lamborghini-Fahrer hat am Dienstagnachmittag auf der A81 nahe Widdern (Kreis Heilbronn) bei Starkregen die Kontrolle über seinen Sportwagen verloren und ist über einen Leitpfosten gefahren. Dabei entstand ein rund 20.000 Euro hoher Schaden an dem Lamborghini.

Wie die Polizei meldet, war der 67-Jährige kurz nach 16 Uhr auf der Autobahn in Richtung Heilbronn unterwegs, als er bei Starkregen aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über seinen Lamborghini verlor.

Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, geriet in den Grünstreifen und überfuhr einen Leitpfosten, bevor der Fahrer sein Auto auf dem Standstreifen zum Stehen brachte. Der Lamborghini blieb zwar fahrbereit, es entstand allerdings ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro an dem Auto. Der 67-jährige blieb unverletzt.