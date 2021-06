5 Der Unfall ereignete sich kurz vor dem Engelbergtunnel. Foto: SDMG/SDMG / Dettenmeyer

Eine 35-jährigen BMW-Fahrerin ist in der Nacht zum Mittwoch auf der A81 von Heilbronn kommend in Richtung Engelbergtunnel unterwegs, als sie kurz vor dem Tunnel wohl einnickt und in eine Absperrwand kracht.

A81 bei Gerlingen - Eine 35 Jahre alte BMW-Fahrerin ist in der Nacht zum Mittwoch kurz vor dem Engelbergtunnel auf Höhe Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) gegen eine Absperrwand, die auf dem Anhänger eines Lkw montiert war, gekracht. Die Frau war zuvor offenbar eingeschlafen und wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Wie die Polizei meldet, war die Frau kurz vor 3 Uhr morgens aus Heilbronn kommend in Richtung Stuttgart unterwegs, als sie in den Baustellenbereich vor dem Engelbergtunnel fuhr. Wegen der Bauarbeiten waren die regulären drei Fahrspuren mit Schilderbrücken, Vorwarnern und Absperrwänden auf eine Fahrspur verengt. Die 35-Jährige war offenbar kurz am Steuer eingeschlafen und krachte in die Absperrwand. Sie zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu, konnte ihr Fahrzeug aber noch selbstständig verlassen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Bei der Kollision wurden der Anhänger mit der Absperrwand, eine Leuchttafel, der Lkw, sowie die Fahrbahn und der BMW beschädigt. Nach einer ersten Schätzung dürfte sich die Summe der Sachschäden auf insgesamt mindestens 38.000 Euro belaufen. Die Schäden an der Fahrbahn wurden bislang noch nicht beziffert. Ein Abschleppunternehmen barg die beschädigten Fahrzeuge.