Ein Tanklastwagen ist am Freitagmorgen kurz vor der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen in Fahrtrichtung Stuttgart umgekippt. Bei dem Unfall wurde offenbar mindestens eine Person verletzt. Die Autobahn musste kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt werden, mittlerweile ist sie teilweises wieder. (Stand: 9.30 Uhr)

Wie die Polizei in einer ersten Meldung berichtet, war der Lastwagenfahrer gegen 8.15 Uhr auf der A81 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Dadurch kippte der Lastwagen, der offenbar eine lackartige Substanz geladen hat, um und kam auf der Mittelleitplanke zum Liegen. Ersten Erkenntnissen zufolge war auch mindestens ein Auto an dem Unfall beteiligt. Nähere Informationen zum Unfallhergang liegen noch nicht vor.

A81 bis circa 9 Uhr voll gesperrt

Die Autobahn war in diesem Bereich bis circa 9 Uhr in beiden Richtungen voll gesperrt. Momentan sind die linke und die mittlere Spur der A81 in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt, die rechte Spur sowie der Seitenstreifen sind befahrbar. Weil der Lastwagen auch auf die Gegenfahrbahn ragt, ist in Fahrtrichtung Heilbronn zurzeit die linke Spur gesperrt.

Die Bergung des Lastwagens wird eingeleitet. Die Polizei geht davon aus, dass dazu wohl ein Kran benötigt wird. Im morgendlichen Berufsverkehr sorgt der Unfall für massive Verkehrsbehinderungen. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Unfallort weiträumig zu umfahren.