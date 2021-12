1 Der Unfall ereignete sich auf der A81 bei Steinheim. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat/7aktuell.de | Simon Adomat

Zwei Mercedes Sprinter kollidieren am Mittwochmorgen auf der A81 bei Steinheim an der Murr. Zur Bergung der Fahrzeuge muss die Autobahn in Richtung Stuttgart kurzzeitig voll gesperrt werden.















Link kopiert

A81 bei Steinheim an der Murr - Auf der A81 bei Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg) ist es am Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart zu einem Unfall mit zwei Mercedes Sprintern gekommen. Die Autobahn musste bis kurz nach 10 Uhr voll gesperrt werden, derzeit ist die linke Spur wieder befahrbar (Stand: 10.15 Uhr).

Wie die Polizei in einer ersten Meldung mitteilt, waren die zwei Transporter zwischen den Anschlussstellen Mundelsheim und Pleidelsheim in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten. Einer der beiden Sprinter blieb umgekippt auf der Fahrbahn liegen. Die Autobahn musste zur Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt werden.

Nähere Informationen zu etwaigen Verletzten sowie zum Unfallhergang liegen noch nicht vor. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.