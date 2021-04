Unfall auf der A81 Lastwagen krachen ineinander – langer Stau

Auf der Autobahn 81 fährt bei Ludwigsburg ein Sattelzug in einen anderen Lastwagen. Deshalb staut sich der Verkehr in Richtung Heilbronn derzeit auf fast zehn Kilometern Länge. Die Bergungsarbeiten dauern noch an.