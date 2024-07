Ein Lastwagen-Fahrer ist in der Nacht zum Donnerstag auf der A81 bei Möglingen auf ein Pannenfahrezug aufgefahren. Ein 57-Jähriger wurde dabei schwer verletzt.

In der Nacht zum Donnerstag hat sich auf der A81 zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg Süd und Zuffenhausen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet – ein Autofahrer wurde dabei schwer verletzt.

Nach ersten Angaben der Polizei musste ein 57-Jähriger bei Möglingen (Landkreis Ludwigsburg) sein Auto aufgrund einer Panne auf dem Pannenstreifen abstellen. Gegen 2 Uhr fuhr dann aus bislang unbekannten Gründen ein Lastwagen auf das stehende Fahrzeug auf. Der Toyota-Fahrer befand sich zu diesem Zeitpunkt in seinem Fahrzeug – er wurde eingeklemmt und musste in der Folge von der Feuerwehr befreit werden. Der 57-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der 59-jährige Lkw-Fahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Während der Unfallaufnahme waren zeitweise zwei Fahrstreifen gesperrt. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von rund 70.000 Euro.