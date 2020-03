1 Der Unfall ereignete sich auf der A81. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Patrick Seeger

Eine Autofahrerin kracht am Freitagmorgen auf der A81 bei Ludwigsburg in einen Kleinlaster und wird verletzt. Der Unfall hat Auswirkungen auf den morgendlichen Berufsverkehr.

Ludwigsburg - Bei einem schweren Unfall auf der A81 bei Ludwigsburg ist eine Autofahrerin verletzt worden. In der Folge kam es zu einem langen Stau im morgendlichen Berufsverkehr.

Wie die Polizei berichtet, war die Autofahrerin gegen 8.30 Uhr auf der A81 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, als sie zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Nord und Ludwigsburg-Süd ein Stauende übersah und in einen Kleinlaster krachte. Die Frau wurde dabei in ihrem Auto eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Rettungskräfte brachten die verletzte Autofahrerin in ein Krankenhaus.

Zwischenzeitlich waren zwei Fahrstreifen gesperrt, momentan ist noch der Verflechtungsstreifen gesperrt. (Stand: 10.20 Uhr). Durch den Unfall kam es auf der A81 in Fahrtrichtung Stuttgart zu einem Stau von bis zu acht Kilometern Länge.