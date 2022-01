4 Die Frau kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Foto: SDMG/SDMG / Dettenmeyer

Eine 70-jährige Autofahrerin hat sich bei einem Unfall auf der A81 am Samstag schwere Verletzungen zugezogen. Sie soll unter dem Einfluss von Medikamenten gestanden haben.















Link kopiert

Hildrizhausen - Eine 70-jährige Autofahrerin hat sich am Neujahrstag auf der A81 zwischen Anschlussstellen Hildrizhausen und Gärtringen (Kreis Böblingen) überschlagen – sie soll laut Polizei unter Medikamenteneinfluss gestanden haben.

Die Frau war auf der Autobahn in Richtung Singen unterwegs, als sie gegen 14 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abkam und in der mit mit einer Leitplanplanke und einem Wildfangzaun kollidierte. Daraufhin überschlug sich das Fahrzeug und blieb anschließend auf dem Dach neben der Autobahn liegen.

Ermittlungen dauern an

Die Feuerwehr musste die Autofahrerin aus ihrem Seat befreien – ein Rettungshubschrauber flog die Schwerverletzte in eine Klinik. Die A81 musste in Fahrtrichtung für etwa 30 Minuten voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an. Aufgrund des Verdachts der Einnahme von Medikamenten wurde eine Blutentnahme bei der 70-Jährigen veranlasst und der Führerschein einbehalten. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von rund 6000 Euro.