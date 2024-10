Unfall auf A8 zwischen Esslingen und Wendlingen: Autobahn war nach Brand an Sattelzug bis zum Abend gesperrt

1 Laut Polizei ist die A 8 zwischen Esslingen und Wendlingen in Richtung München nach einem Brand eines Sattelzugs am Samstag rund zwölf Stunden gesperrt gewesen. Foto: picture alliance / Jens Büttner

Nach einem Verkehrsunfall am frühen Samstagmorgen war die Autobahn A8 zwischen Esslingen und Wendlingen rund zwölf Stunden lang gesperrt. Weil Betriebsstoffe ausgelaufen sind, stand zeitweise eine Erneuerung der Fahrbahn im Raum.











Zwei Verletzte, rund 130 000 Euro Schaden am Sattelzug und die stundenlange Vollsperrung der Autobahn A 8 zwischen Esslingen und Wendlingen in Fahrtrichtung München ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagmorgen. Erst am Samstagabend wurde die Fahrbahn laut Polizei wieder für den Verkehr freigegeben.