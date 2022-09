1 Der 48-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt, seine gleichaltrige Beifahrerin zog sich leichte Verletzungen am Bein zu. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Patrick Seeger

Möglicherweise wegen Sekundenschlafs ist ein 48-jähriger Lkw-Fahrer am Dienstag gegen 3.30 Uhr auf der A8 bei Köngen in Fahrtrichtung München mit einem Fahrbahnteiler zusammengestoßen. Dabei entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von rund 100.000 Euro. Der 48-Jährige war auf dem rechten der insgesamt fünf Fahrstreifen unterwegs, als er mit dem Verkehrsteiler kollidierte. Das Gespann aus Lkw und Anhänger wurde durch den Aufprall nach rechts in Richtung der Autobahnausfahrt Nürtingen abgewiesen und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen.

Beifahrerin wird von Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht

Der 48-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt, seine gleichaltrige Beifahrerin zog sich leichte Verletzungen am Bein zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Das Lkw-Gespann, an dem rund 80.000 Euro Schaden entstanden war, musste abgeschleppt werden. Den Schaden an dem Fahrbahnteiler schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Neuhausen und die Autobahnmeister Kirchheim waren zum Binden auslaufender Betriebsstoffe vor Ort.