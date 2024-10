Unfall auf A8 bei Kirchheim unter Teck: Bei Starkregen Kontrolle verloren – A8 eine Stunde voll gesperrt

6 Der VW schleuderte mehrfach gegen die Leitplanken. Foto: SDMG/SDMG / Kern

Ein VW-Fahrer verliert am Montagabend bei Starkregen auf der A8 die Kontrolle über sein Fahrzeug und kracht mehrfach gegen Leitplanken. Die Autobahn muss für mehr als eine Stunde voll gesperrt werden.











Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der A8 bei Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) musste die Autobahn am Montagabend in Fahrtrichtung Stuttgart für rund eine Stunde voll gesperrt werden. Der 43 Jahre alte Unfallverursacher wurde in ein Krankenhaus gebracht, es entstand Schaden in Höhe von rund 40.000 Euro.