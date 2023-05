Als ein Sattelzugfahrer am Dienstag auf seiner Fahrt auf der A8 von Ulm in Richtung Stuttgart fährt, übersieht er einen Porsche, als er bei Kirchheim (Kreis Esslingen) auf die mittlere Spur fährt. Der Porsche gerät teilweise unter den Lkw.

Auf der A8 bei Kirchheim (Kreis Esslingen) hat am Dienstagnachmittag ein Lkw-Fahrer einen Porsche übersehen und deshalb beim Spurwechsel gerammt.

Wie die Polizei mitteilt, war der 47-Jährige Sattelzugfahrer gegen 15.30 Uhr von Ulm in Richtung Stuttgart unterwegs. Dann wollte er kurz vor der Anschlussstelle Kirchheim-Ost vom rechten auf den mittleren Streifen wechseln. Einen dort fahrenden Porsche hatte er offenbar übersehen. Dessen 53-jähriger Fahrer konnte auch wegen des anderen Verkehrs nicht mehr reagieren, offenbar hatte der Lkw zudem nicht geblinkt. So geriet die Motorhaube des Porsche nach dem Zusammenstoß unter den Unterfahrschutz des Lastwagen-Aufliegers. Ein Rettungswagen, der zufällig in der Nähe der Unfallstelle war, hielt an und kümmerte sich um den 53-Jährigen, der sich verletzt hatte. Er wurde nach einer Behandlung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Sein Porsche wurde abgeschleppt. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang. Die Beamten schätzen den Schaden auf insgesamt etwa 15 000 Euro. Der Standstreifen musste infolge des Unfalls bis 17.40 Uhr gesperrt werden, zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es dadurch laut Polizei nicht.