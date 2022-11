1 Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von mehr als 100.000 Euro. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Bei einem Lkw-Unfall auf der A5 im Kreis Rastatt ist Sachschaden in Höhe von mehr als 100.000 Euro entstanden. Zur aufwendigen Bergung des Fahrzeugs mussten zwei Fahrspuren gesperrt werden.















Mehr als 100.000 Euro Schaden sind bei einem Unfall auf der Autobahn 5 bei Bühl im Kreis Rastatt entstanden. Der 35 Jahre alte Fahrer eines Lastwagens kam dort am Dienstagabend aus noch unklaren Gründen von der Fahrbahn ab, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mitteilte.

Der Lkw krachten daraufhin in die Leitplanke, geriet in Schieflage und drohte umzukippen. Zur Bergung des Fahrzeugs mussten zwei Fahrspuren gesperrt werden. Die aufwendigen Bergungsarbeiten dauerten bis Mittwochmorgen an. Der 35-Jährige und sein Beifahrer blieben unverletzt.