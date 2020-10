Baden-Württemberg Land überschreitet Corona-Warnstufe – weitere Einschränkungen drohen

Nachdem in Stuttgart und in vielen Kreisen in der Region der kritische Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 bereits überschritten ist, gilt dies jetzt auch für den Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg. Es dürften weitere Einschränkungen folgen.