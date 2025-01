A 81 auf Höhe des Sensapolis: Abgeschleppter Lkw löst Unfall aus – Sperrung in Richtung Singen dauert an

Ein Unfall, bei dem sich auf Höhe des Sensapolis ein abgeschleppter Lkw von einem Abschleppfahrzeug löst, verursacht auf der A 81 seit Dienstagmittag Behinderungen. In Richtung Singen hält die Vollsperrung nach wie vor an.

Ein Unfall auf Höhe des Freizeitparks Sensapolis (Kreis Böblingen) sorgt auf der A 81 seit Dienstagmittag für Sperrungen und ein großes Aufkommen an Einsatzkräften. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich gegen 11.45 Uhr ein abgeschleppter Lkw von einem Abschleppwagen gelöst. Verletzt hat sich dabei niemand.

Laut einem Polizeisprecher ist die Fahrbahn in Richtung Singen nach wie vor voll gesperrt, da Bergungs- und Reinigungsarbeiten sowie die Reparatur der Leitplanke noch nicht abgeschlossen sind (Stand: 16.20 Uhr). Der Verkehr wird laut einer Mitteilung der Polizei an der Anschlussstelle Böblingen-Sindelfingen (Ausfahrt 23) abgeleitet. Ziemlich genau zwischen dieser und Böblingen-Hulb befindet sich der Unfallort.

Lesen Sie auch

Verkehr in Richtung Stuttgart fließt

In Fahrtrichtung Stuttgart sind laut dem Sprecher der mittlere und der rechte Fahrstreifen frei, sodass der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt werden kann. Die link Spur war am späten Nachmittag noch gesperrt.

Viele Einsatzkräfte waren nach dem Unfall vor Ort – und sind es teils noch am späteren Nachmittag. Foto: SDMG/Dettenmeyer

Grund für Unfall noch unklar

Der Lkw, der sich gelöst hatte, sollte nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei aufgrund einer Panne in Fahrtrichtung Stuttgart abgeschleppt werden. Aus noch unbekannter Ursache löste er sich vom Abschleppfahrzeug. Anschließend durchbrach er die Mittelleitplanke und kam auf der Fahrbahn in Richtung Singen zum Stehen. Dort streifte er nach neuesten Polizeiangaben einen fahrenden Lkw. „Das war wohl großes Glück“, sagt der Sprecher. Zunächst war die Polizei von einem Zusammenstoß ausgegangen.

Ebenfalls am Unfallort gefragt: die Feuerwehr. Foto: SDMG/Dettenmeyer

Drei weitere Fahrzeuge wurden laut ihr die von herumfliegenden Trümmerteilen beschädigt. Dabei entstand gemäß der Polizeimitteilung ein Sachschaden in Höhe von rund 20 000 Euro. Etwa gleich hoch sei der Schaden, der an der Leitplanke – die auf einer Strecke von etwa 200 Metern beschädigt wurde – und der Fahrbahn entstanden ist. Den Schaden am Lkw, der sich gelöst hatte, schätzt die Polizei derweil auf 80 000 Euro.

Viele Einsatzkräfte – darunter auch Feuerwehrleute, weil Betriebsstoffe ausgelaufen sind – arbeiteten laut dem Polizeisprecher nach dem Unfall auf der Autobahn zusammen. Die Polizei ist inzwischen nicht mehr vor.