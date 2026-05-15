Unfall auf A 8 bei Rutesheim: Skoda kollidiert bei Spurwechsel mit Sprinter – der fährt weiter

Am späten Mittwochabend übersieht eine Skoda-Fahrerin auf der A 8 bei Rutesheim ein anderes Fahrzeug. Nur sie verlässt die Autobahn, um sich um den Schaden zu kümmern.
Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht die Geschädigte oder den Geschädigten eines Verkehrsunfalls, der sich am späten Mittwochabend auf der A 8 bei Rutesheim ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, passierte der Unfall gegen 22.20 Uhr, als eine Skoda-Fahrerin auf der Autobahn in Richtung Karlsruhe unterwegs war. Zwischen den Anschlussstellen Leonberg-West und Rutesheim wechselte die 28-Jährige demnach vom linken auf den mittleren Fahrstreifen. Dabei übersah sie ein Fahrzeug, bei dem es sich um einen weißen Mercedes Sprinter gehandelt haben könnte.