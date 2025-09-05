Unfall auf A 8 bei Heimsheim: 100 000 Euro Schaden und langer Stau

Ein Sattelschlepper weicht einem Lasterfahrer aus – und prallt gegen einen Lkw, der ausgerechnet auf einem Beschleunigungsstreifen parkt. Das hat Folgen.
Ein Unfall mit zwei Sattelzügen hat am Freitagmorgen auf der A 8 nicht nur einen Schaden von rund 100 000 Euro zur Folge – viele Autofahrer mussten sich auch in Geduld üben. Rund vier Kilometer Stau bildeten sich laut der Polizei zwischen der Anschlussstelle Pforzheim-Süd und dem Rastplatz Heckengäu, nachdem sich kurz nach 6 Uhr der Unfall ereignet hatte.