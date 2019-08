Person stirbt nach Crash am Engelbergtunnel

1 Rettungskräfte konnten die verunglückte Person nicht mehr retten (Symbolbild). Foto: dpa

Am frühen Mittwochmorgen kommt es am Engelbergtunnel zu einem schlimmen Unfall. Eine Person stirbt. Es kommt in der Folge zu starken Verkehrsbehinderungen.

Leonberg - Tragischer Unfall am frühen Mittwochmorgen am Engelbergtunnel: Nach ersten Informationen der Polizei ist dort eine Person ums Leben gekommen. Ein Fahrzeug, das in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs war, soll sich kurz nach dem Engelbergtunnel überschlagen haben.

In der Folge prallte das Auto in die Leitplanke. Eine Person starb bei dem heftigen Unfall, der sich gegen kurz nach 6 Uhr ereignete. Die Polizei musste die Strecke kurzzeitig voll sperren. Mittlerweile wird der Verkehr über den Standstreifen geleitet. Es kommt zu größeren Verkehrsbehinderungen.