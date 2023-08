Unfall an Seilbahn in Pakistan

1 Ein Soldat wird aus einem Hubschrauber zu der Gondel heruntergelassen. Foto: AFP

In einer Gondel waren sie auf dem Weg in die Schule, als ein Draht der Seilbahn riss. Nun bangt Pakistan um sechs Schüler und zwei Erwachsene, die in großer Höhe auf Rettung warten. Das begonnene Manöver ist riskant, die Gondel hängt nur noch an einem Seil.









In Pakistan haben Spezialeinheiten eine höchst riskante Rettungsmission an einer Seilbahn begonnen. Fernsehaufnahmen am Dienstag zeigten, wie sich ein Kommandosoldat aus einem Militärhubschrauber zu einer Gondel abseilte, in der sechs Schüler und zwei Erwachsene in einer Höhe von mehreren Hundert Metern eingesperrt sind. Am Nachmittag (Ortszeit) kreisten mehrere Helikopter über der Schlucht im Landesnorden in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa.