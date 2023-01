Unfall an Marbacher „Oehler-Kreuzung“

1 Mit dem Ausleger des Baggers wurde das Fahrzeug wieder auf die Räder gebracht. Foto: Sandra Lesacher

Im abschüssigen Terrain an der Bottwartalstraße verliert ein Kleinstlaster der Stadt Marbach den Halt und kippt um. Mittels eines Baggers wird er wieder aufgerichtet. Verletzt wird bei dem Unfall niemand.















Link kopiert

Ein Fahrzeug des Marbacher Bauhofs ist am Mittwochabend in der Nähe der Oehler-Kreuzung umgekippt. Der Kleinstlaster war auf einem Weg östlich der Bottwartalstraße gegenüber dem Skatepark in den Weinbergen unterwegs. Auf dem abschüssigen und matschigen Terrain kippte er den Hang hinunter. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Da der fließende Verkehr nicht beeinträchtigt wurde, musste auch die Polizei nicht anrücken. Mit Hilfe des Armes eines Baggers wurde das Fahrzeug wieder aufgerichtet – und nachdem ein hinzugerufener Traktor ein wenig Anfahrhilfe geleistet hatte, war das leicht demolierte Fahrzeug sogar wieder einigermaßen fahrbereit.