Unfall an Kreuzung: Motorradfahrer in Welzheim verletzt – Seniorin übersieht ihn beim Abbiegen
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Der Motorradfahrer erlitt Verletzungen (Symbolfoto). Foto: imago images/McPHOTO

Bei einem Abbiegeunfall in Welzheim ist ein 71-jähriger Motorradfahrer verletzt worden. Eine 87-jährige Autofahrerin hatte ihn laut Polizei offenbar übersehen.

Bei einem Verkehrsunfall in Welzheim (Rems-Murr-Kreis) ist am Dienstagvormittag ein Motorradfahrer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte eine 87 Jahre alte Fahrerin eines Opel gegen 10.50 Uhr an der Kreuzung Friedrich-Bauer-Straße/Hundsberger Straße nach links abbiegen. Dabei übersah sie offenbar einen entgegenkommenden Motorradfahrer.

 

Der 71-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Er stürzte mit seiner Maschine auf die Fahrbahn, das Motorrad rutschte anschließend gegen die Seite des Autos. Der Motorradfahrer erlitt Verletzungen.

An beiden Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

 