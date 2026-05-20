Unfall an Kreuzung: Motorradfahrer in Welzheim verletzt – Seniorin übersieht ihn beim Abbiegen

1 Der Motorradfahrer erlitt Verletzungen (Symbolfoto). Foto: imago images/McPHOTO

Bei einem Abbiegeunfall in Welzheim ist ein 71-jähriger Motorradfahrer verletzt worden. Eine 87-jährige Autofahrerin hatte ihn laut Polizei offenbar übersehen.











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Bei einem Verkehrsunfall in Welzheim (Rems-Murr-Kreis) ist am Dienstagvormittag ein Motorradfahrer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte eine 87 Jahre alte Fahrerin eines Opel gegen 10.50 Uhr an der Kreuzung Friedrich-Bauer-Straße/Hundsberger Straße nach links abbiegen. Dabei übersah sie offenbar einen entgegenkommenden Motorradfahrer.