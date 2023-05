1 Die Polizei wurde am Samstag zu einem Unfall an einer Kreuzung bei Pleidelsheim gerufen. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Nahe der Autobahnauffahrt Pleidelsheim der A 81 hat es am frühen Samstagabend gekracht. Dabei ist ein hoher Sachschaden entstanden.









Wegen Unachtsamkeit hat es nahe der Autobahnanschlussstelle Pleidelsheim der A 81 am Samstag gegen 18 Uhr gekracht. Wie die Polizei mitteilt, war eine 65-Jährige auf der Landstraße von Pleidelsheim in Richtung Murr unterwegs. An der Kreuzung missachtete sie eine rote Ampel. Das wurde einer 19-Jährigen zum Verhängnis, die die Kreuzung von Freiberg kommend geradeaus in Richtung Auffahrt zur A 81 passieren wollte. Die junge Autofahrerin wurde zwar nur leicht verletzt, als die beiden Fahrzeuge zusammenstießen. An den beiden Fahrzeugen entstand hingegen ein erheblicher Schaden, der insgesamt auf etwa 20 000 Euro geschätzt wurde. Das Auto der 65-Jährigen Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden. Weil bei dem Unfall auch Betriebsmittel ausgelaufen waren, wurde die Autobahnmeisterei Ludwigsburg zur Reinigung der Fahrbahn herbeigerufen.