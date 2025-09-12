Unfall am Olgaeck: Spuren beseitigt: Neues Geländer an der Haltestelle

Am Olgaeck gilt nun Tempo 30 – eine Reaktion auf den schweren Unfall im Mai. Auch das beschädigte Geländer an der Haltestelle wurde inzwischen durch ein neues ersetzt.
Seit Donnerstag gilt am Olgaeck auf der Charlottenstraße und der Olgastraße Tempo 30. Das ist für die motorisierten Verkehrsteilnehmenden neu – und eine Konsequenz aus dem schweren Unfall an der Haltestelle Olgaeck Anfang Mai dieses Jahres. Bereits am Mittwoch hatten alle, die dort zu Fuß unterwegs sind, eine Neuerung bemerkt: An der Treppe zum Hochbahnsteig ist das provisorische Holzgeländer verschwunden. Nun ist wieder eines aus Metall, wie das ursprüngliche vor dem Unfall, dort angebracht.