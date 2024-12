1 Der Unfall ereignete sich an der Stadtbahn-Haltestelle „Olgaeck“ in Mitte. (Symbolbild) Foto: Lichtgut/Leif Piechowski/Leif Piechowski

Nach einem Unfall an der Stadtbahn-Haltestelle „Olgaeck“ in Stuttgart war am Mittwoch ein Teil der B27 in beide Richtungen gesperrt. Auch die Stadtbahn war betroffen. Die Sperrung ist wieder aufgehoben. Pendler müssen mit Verzögerungen rechnen.











Aufgrund eines Unfalls an der Stadtbahn-Haltestelle „Olgaeck“ in Stuttgart-Mitte ist es am Mittwochnachmittag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Innenstadtbereich gekommen.