Vorfall in Markgröningen Maskenträgerin in Discounter angehustet und verspottet

Eine 67-Jährige kauft in einem Discounter in Markgröningen ein und bittet zwei Männer, ihr aus dem Weg zu gehen. Einer der Männer reagiert mit Hohn und Spott ob der Maske, die die Frau trägt. Der andere hustet sie an.