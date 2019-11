Unfall am Neckartor in Stuttgart

4 Durch den Unfall kam es am Neckartor zu Verkehrsbehinderungen. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Am Freitagmorgen kracht es auf der Willy-Brandt-Straße in Stuttgart, zwei Menschen werden dabei verletzt. Durch den Unfall müssen zwei Spuren zeitweise gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr führt.

Stuttgart - Bei einem Unfall in Stuttgart sind am Freitagmorgen zwei Menschen leicht verletzt worden. Laut Angaben der Polizei stießen gegen 6.15 Uhr ein Toyota und ein Chevrolet, die auf der Willy-Brandt-Straße in Richtung Neckartor unterwegs waren, zusammen. Ein Autofahrer hatte zu spät gemerkt, dass er in die falsche Richtung fuhr und wollte wenden.

Beim Abbiegen übersah er einen Wagen neben sich, beide Fahrzeuge krachten zusammen. Bei dem Unfall wurden zwei Menschen leicht verletzt, es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Zwei Spuren mussten zeitweise gesperrt werden, der Verkehr kam stadteinwärts zum Stehen.

