Unfall am Neckartor: Auto fährt Radfahrenden an – Wer hatte Grün?

1 Die Polizei hofft, dass jemand den Unfall beobachtet hat. Foto: dpa/Weißbrod

Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen eines Unfalls, bei dem am Dienstagmorgen ein Fahrradfahrer verletzt wurde. Die beteiligten machen unterschiedliche Angaben zu den Ampelphasen.











Weil zwei Beteiligte unterschiedliche Angaben zu einem Unfall machen, sucht die Polizei Zeugen, die am Dienstagmorgen beim Neckartor waren. Dort ist ein Radfahrer mit einem Auto zusammenstoßen. Der Wagen, an dessen Steuer eine 46 Jahre alte Frau saß, fuhr gegen 7.50 Uhr auf der Straße Am Neckartor in Richtung Willy-Brandt-Straße. Der Radfahrer, mit dem sie kollidierte, kam aus der Neckarstraße und fuhr in die gleiche Richtung. Strittig ist laut der Polizei, wessen Ampel Grün zeigte. Der 53-jährige Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. Am Fahrrad und am Auto, einem Fiat, entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, die Verkehrspolizei unter 07 11/89 90 41 00 anzurufen.