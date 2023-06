Unfall am Frauenkopf in Stuttgart

In der Nacht auf Fronleichnam kommt es in Stuttgart zu einem Unfall mit mehreren teils Schwerverletzten. Ein AMG-Fahrer verliert die Kontrolle über seinen Wagen – offenbar weil er einem Wildtier ausweichen muss.









Bei einem Unfall am Frauenkopf in Stuttgart sind vier junge Männer teils schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen meldete, war ein 18-jähriger Fahrer nachts gegen zwei Uhr mit einem Mercedes-AMG in Richtung Frauenkopf unterwegs – und hat dann die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Eigenen Angaben zufolge wegen eines Ausweichmanövers. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf 170 000 Euro.