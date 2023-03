Unfall am Bahnhof in Kornwestheim

1 Der Unfall ereignete sich bei Arbeiten im Gleisbett des Bahnhofs. Foto: imago/McPhoto

Ein 24-Jähriger ist am Samstag bei einem Arbeitsunfall verletzt worden. Die Polizei ermittelt nun, ob alle Sicherheitsstandards eingehalten worden sind.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Einem Bauarbeiter ist bei Arbeiten im Gleisbett des Kornwestheimer Bahnhofs am Samstag ein Bagger über den Fuß gerollt. Der 24-Jährige sei aufgrund der erheblichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, so die Bundespolizei am Montag. Der Zweiwegebagger stand auf den Schienen und rollte wohl beim Abkoppeln wohl leicht zurück, wie es weiter hieß. Die Ermittler vermuten, dass der Arbeiter seinen Fuß zeitgleich auf der Schiene stehen hatte, sodass der Bagger diesen quetschte. Da der Motor nicht lief, bemerkte der Mann nicht, dass sich das Fahrzeug in Bewegung gesetzt hatte. Der Baggerführer versuchte zudem noch zu bremsen. Die Polizei ermittelt nun, ob bei dem Unfall alle Sicherheitsstandards eingehalten wurden.