Unfall am Autobahnkreuz Stuttgart

1 Zu einem schweren Unfall ist es am Sonntag am Autobahnkreuz Stuttgart gekommen. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein Motorradfahrer und seine Sozia sind bei einem heftigen Unfall am Autobahnkreuz Stuttgart schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte die beiden wohl übersehen.

Wie die Polizei meldet, war ein 76-Jähriger mit seinem Mercedes GLK auf der A81 aus Richtung Singen kommend in Richtung Stuttgart unterwegs. Am Autobahnkreuz Stuttgart wechselte er auf die Überleitung zur A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe.

Ein 51-Jähriger fuhr mit seiner gleichaltrigen Sozia auf seiner Harley Davidson auf der A831 aus Richtung Stuttgart-Vaihingen kommend in Fahrtrichtung Autobahnkreuz Stuttgart. Am Autobahnkreuz Stuttgart fuhr der Motorradfahrer ebenfalls auf die Überleitung zur A8 in Richtung Karlsruhe.

Biker und Sozia wurden auf die Fahrbahn geschleudert

Im Bereich der Zusammenführung beider Überleitungen wechselte der Mercedes-Fahrer von der Einfädelspur über den mittleren Fahrstreifen direkt auf den linken Fahrstreifen. Dabei kollidierte er seitlich mit dem vorfahrtsberechtigten Motorrad.

Der Biker und seine Sozia wurden auf die Fahrbahn geschleudert, beide wurden dabei schwer verletzt und mussten mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht werden. Zur Versorgung der Verletzten an der Unfallstelle waren zwei Notarztfahrzeuge sowie zwei Krankenwagen im Einsatz.

Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 33.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten zwei Fahrstreifen der Überleitung bis kurz vor 14 Uhr gesperrt werden. Hierdurch kam es zu einem Stau von fünf Kilometern Länge auf beiden Autobahnen 81 und 831.