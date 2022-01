Baba’s Döner in Stuttgart Bis spätabends Schlange stehen – so verlief der Eröffnungstag

Am Samstag kommen hunderte Jugendliche und junge Erwachsene zu Baba’s Döner in Stuttgart. Erst am späten Abend findet der Andrang ein Ende. Am Tag danach erinnern nur noch vereinzelte Müllreste an das Ereignis. Wie verlief der Eröffnungstag noch?