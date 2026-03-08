1 Die Frau geriet an einer Haltestelle in Magdeburg unter eine einfahrende Straßenbahn. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Tragischer Unfall in Magdeburg: Eine Frau will ihr Kind von den Gleisen retten, doch für die Mutter selbst kommt jede Hilfe zu spät.











Magdeburg - Bei dem Versuch, ihr Kind aus dem Gleisbett der Straßenbahn zu retten, ist eine Frau in Magdeburg ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei mit. Demnach war am Samstagabend eine Straßenbahn gerade in die Haltestelle eingefahren, als die Frau ins Gleisbett stürzte und unter das Fahrzeug geriet. Sie erlitt dabei tödliche Verletzungen und starb noch am Unfallort.