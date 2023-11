Unfälle: Tunnel-Drama in Indien: Keine Rettung in Sicht

Tunnel-Drama in Indien: Keine Rettung in Sicht

1 Die Bauarbeiten an dem rund 4,5 Kilometer langen Autobahntunnel waren in vollem Gange, als dieser nach einem Erdrutsch teilweise einstürzte und 41 Arbeiter einschloß. Foto: Uncredited/AP/dpa

Im Drama um die seit zwei Wochen eingeschlossenen 41 Arbeiter in einem Tunnel in Indien ziehen sich die Rettungsarbeiten in die Länge. Nach mehreren Reparaturen ist eine große Bohrmaschine endgültig kaputtgegangen.











Neu Delhi - Im Drama um die seit zwei Wochen eingeschlossenen 41 Arbeiter in einem Tunnel in Indien ziehen sich die Rettungsarbeiten in die Länge. Nach mehreren Reparaturen ist eine große Bohrmaschine endgültig kaputtgegangen. Die Helfer setzen nun unter anderem auf kleinere Werkzeuge. Dadurch verlängern sich die Bergungsarbeiten laut Behördenmitarbeitern.